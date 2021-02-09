Український баскетболіст Олексій Лень провів результативний матч за "Вашингтон Візардс".
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У поєдинку проти "Чикаго Буллс" Лень вперше вийшов на майданчик у стартовому складі "Вашингтона". Українець провів на паркеті 21 хвилину і за цей час набрав 13 очок. Також в його активі 7 підбирань, 2 блок-шота і 1 асист.
Лень став третім за результативністю у складі своєї команди. Його гра допомогла "Вашингтону" здобути перемогу з рахунком 105:101.
У нинішньому сезоні Лень в середньому набирає 7,5 очка і робить 4,2 підбирання в 10 матчах за "Візардс".
Відеоогляд матчу
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