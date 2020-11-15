Збірна України поповнила скарбничку медалей на турнірі в Болгарії.

Українська велогонщиця Олена Старікова завоювала золото на чемпіонаті Європи з велотреку в болгарському Пловдиві.

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Українка в кейріні випередила чешку Сару Канковську і Хелену Касас з Іспанії, які посіли друге і третє місця відповідно.

Це не перша нагорода Старикової на нинішньому ЧЄ. До цього вона завоювала бронзу в спринті.

Раніше у складі збірної України бронзу в жіночому скретчі здобула Тетяна Клімченко, а срібло в чоловічому - Роман Гладиш. Ще дві бронзи українки здобули в командному спринті та командній гонці переслідування. Всього на рахунку збірної України вже шість нагород.

Чемпіонат Європи проходить без глядачів і завершиться 15 листопада. Також варто відзначити, що на турнір не приїхали три з чотирьох найкращих збірних минулої континентальної першості - Нідерланди, Франція і Данія.

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Автор: Данило Слесь