Легкоатлетка Ольга Ляхова вважає, що необхідно отримати підтвердження безпеки вакцин.

Українська легкоатлетка, чемпіонка Європейських ігор-2019 у бігу Ольга Ляхова поділилася своєю думкою про вакцинацію спортсменів від коронавірусу.

Про це вона сказала в коментарі сайту Tribuna.com.

Читайте такожВизначає COVID-19 за запахом пахв: нардеп Беленюк знайшов у себе нову здатність"Вважаю, вакцинація повинна бути добровільна, ніяк не обов'язкова. Тому що жодна вакцина в світі ще не отримала стовідсоткову гарантію безпеки. А що якщо причиною програшу спортсмена стане вакцина, а не сам коронавірус? Це буде новий скандал", - сказала Ляхова.

Спортсменка висловила думку, що "якщо вийде дійсно дієва і безпечна вакцина", то в першу чергу потрібно вакцинувати людей, які знаходяться в зоні ризику і більше цього потребують: "А потім вже сильних і здорових спортсменів. Ніяк не навпаки".

Ляхова також розповіла, в якому випадку може відмовитися від вакцинації:

"Якщо ж до щеплень олімпійців таки дійде, але не буде підтверджена безпека вакцин, я відмовлюся від вакцинації. Тим більше коронавірус мутував, з'явилася величезна кількість різних його штамів. Хто гарантуватиме безпеку здоров'я?".

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації від COVID-19. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, жителі і персонал будинків престарілих, військовослужбовці в районі проведення ООС, а також публічні особи для популяризації кампанії з вакцинації.

Щеплення проводять вакциною, розробленою Оксфордським університетом і британсько-шведською компанією AstraZeneca (торгова назва CoviShield) і виробленої в Індії за Ліцензією Oxford/AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія

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Автор: Антон Дудар