Санкції по відношенню до Олександра Лукашенка застосовані як до глави НОК Білорусі.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив Олександру Лукашенку та його старшому синові Віктору брати участь у будь-яких заходах під своєю егідою, включаючи Олімпіади.

Про це рішення заявив глава МОК Томас Бах, передає ТСН.

Бах пояснив дане рішення тим, що влада Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації.

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У зв'язку з цим МОК заборонив членам Національного олімпійського комітету Білорусі брати участь у своїх заходах. Обмеження стосуються Олександра Лукашенка, так як він є главою НОК Білорусі, а його син Віктор - його заступником.

Відзначимо, що в серпні півтори тисячі білоруських спортсменів підписали відкритого листа з вимогою зупинити насильство в країні і провести чесні вибори. Після цього кілька відомих спортсменів були відсторонені, а двоє взагалі потрапили за грати.

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Автор: Антон Дудар