Руслан Пономарьов назвав 5 березня "особливим днем".

Український гросмейстер, екс-чемпіон світу Руслан Пономарьов у мережі відзначив дві події, які відбулися 5 березня.

У Twitter Пономарьов привітав з днем смерті колишнього генерального секретаря СРСР Йосипа Сталіна, який керував країною з 1924 по 1953 роки, а також з днем народження українського гросмейстера Володимира Тукмакова, який в 2010 році визнавався тренером року.

"Це особливий день: щасливого дня смерті Сталіна! І з днем народження, Володимир Борисович Тукмаков", - написав Пономарьов.

Нагадаємо, Руслан Пономарьов був чемпіоном світу в 2002-2003 роках.

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Автор: Антон Дудар