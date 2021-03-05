Руслан Пономарьов / фото УНІАН, Євген Кравс
Український гросмейстер, екс-чемпіон світу Руслан Пономарьов у мережі відзначив дві події, які відбулися 5 березня.
У Twitter Пономарьов привітав з днем смерті колишнього генерального секретаря СРСР Йосипа Сталіна, який керував країною з 1924 по 1953 роки, а також з днем народження українського гросмейстера Володимира Тукмакова, який в 2010 році визнавався тренером року.
"Це особливий день: щасливого дня смерті Сталіна! І з днем народження, Володимир Борисович Тукмаков", - написав Пономарьов.
twitter.com/Ponomariov
Нагадаємо, Руслан Пономарьов був чемпіоном світу в 2002-2003 роках.
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