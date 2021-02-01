Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі Gippsland Trophy в австралійському Мельбурні.
Читайте також"Нема слів, лише емоції": українські тенісистки завершили самоізоляцію в Австралії (відео)
Світоліна, яка посіяна на турнірі під третім номером, стартувала з другого кола, де її суперницею була німкеня Андреа Петкович.
Суперниці провели на корті 74 хвилини. Світоліна здобула перемогу у двох сетах - 6:1, 6:4.
Відзначимо, що українка обіграла Петкович вчетверте в чотирьох особистих зустрічах.
В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з 13-ю ракеткою світу Оленою Остапенко з Латвії.
Gippsland Trophy: що потрібно знати
- Турнір в Мельбурні, який передує Australian Open, є турніром категорії WTA 500. Він проходить з 31 січня по 6 лютого з призовим фондом 565 тисяч доларів.
- Під першим номером на турнірі посіяна румунка Симона Халеп.
- Від України на турнірі також стартувала Леся Цуренко, проте в матчі першого кола вона програла представниці Білорусі Олександрі Саснович (6:3, 4:6, 4:6).
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram