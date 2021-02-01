Українська тенісистка пробилася до 1/8 фіналу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі Gippsland Trophy в австралійському Мельбурні.

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Світоліна, яка посіяна на турнірі під третім номером, стартувала з другого кола, де її суперницею була німкеня Андреа Петкович.

Суперниці провели на корті 74 хвилини. Світоліна здобула перемогу у двох сетах - 6:1, 6:4.

Відзначимо, що українка обіграла Петкович вчетверте в чотирьох особистих зустрічах.

В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з 13-ю ракеткою світу Оленою Остапенко з Латвії.

Gippsland Trophy: що потрібно знати

Турнір в Мельбурні, який передує Australian Open, є турніром категорії WTA 500. Він проходить з 31 січня по 6 лютого з призовим фондом 565 тисяч доларів.

Під першим номером на турнірі посіяна румунка Симона Халеп.

Від України на турнірі також стартувала Леся Цуренко, проте в матчі першого кола вона програла представниці Білорусі Олександрі Саснович (6:3, 4:6, 4:6).

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Автор: Антон Дудар