Українська тенісистка сенсаційно не змогла подолати перше коло турніру в Мадриді.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна невдало стартувала на престижному турнірі в Мадриді на покритті ґрунт і не змогла подолати перше коло.

В 1/32 фіналу українка поступилася швейцарці Жиль Тайхманн.

Матч тривав три сети, загалом розтягнувшись на 2 години та 36 хвилин. З рахунком 6:2, 4:6, 6:7 святкувала звитягу 23-річна швейцарка.

Це був другий поєдинок суперниць, тепер рахунок в особистих зустрічах між ними 1:1. Минулого року Еліна на ґрунті в місті Страсбург здолала Тайхманн.

Таким чином, Жиль пробилася до 1/16, де зіграє проти переможниці пари Барбара Крейчикова (Чехія, WTA №39) - Паула Бадоса (Іспанія, WTA №62).

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Еліна Світоліна: результати у 2021 році

Турнір у Мадриді - восьмий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі. В Маямі Еліна зупинилася за крок до фіналу, потрапивши "під каток" чинної першої ракетки світу Ешлі Барті. В Штутгарті українку спіткало дежавю, тому що вона знову у півфіналі програла вже вищезгаданій Барті.

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Автор: Артем Будрін