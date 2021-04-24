Починався матч для українки прекрасно, але на весь поєдинок сил не вистачило.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зупинилася за крок до фіналу турніру в Штутгарті з призовим фондом $565,530.

У матчі 1/2 фіналу українка в драматичному протистоянні поступилася чинній першій ракетці світу Ешлі Барті.

Світоліна впевнено забрала перший сет, але в другій партії програвала з рахунком 4:1. Однак українка на характері відігралася та перевела гру на тай-брейк. Там в неї була фора у два м'ячі, але 25-річна австралійка не хотіла програвати та змогла перевести двобій у трьохсетове протистояння.

У вирішальному сеті Барті виявилася спритнішою та перемогла 6:2.

Підсумковий рахунок зустрічі - 4:6, 7:6 (5), 6:2.

Світоліна програла австралійці вдруге у цьому році. В цьому ж місяці, 1 квітня, Барті на стадії півфіналу у Маямі розбила 26-річну українку.

Особистий рахунок між ними все ще на користь Еліни - тепер став 5:3.

У фіналі Ешлі належить зіграти проти переможниці пари Аріна Сабаленко - Халеп Сімона.

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Еліна Світоліна: результати у 2021 році

Турнір у Штутгарті - сьомий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні та Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, в Дубаї вилетіла вже в другому колі, а в Маямі Еліна зупинилася за крок від фіналу, потрапивши "під каток" чинної першої ракетки світу Ешлі Барті.

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Автор: Артем Будрін