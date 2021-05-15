Чинна чемпіонка Ролан Гарросу впевнено обіграла українку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу турніру WTA1000 в Римі.

Світоліна у четвертому колі поступилася представниці Польщі Ізі Свьонтек, яка займає 15-е місце в рейтингу WTA.

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26-річна Еліна за два сети та 98 хвилин капітулювала перед 19-річною талановитою дівчиною. Підсумковий рахунок 6:2, 7:5 - надзвичайно комфортна звитяга Свьонтек. Це була перша особиста зустріч між спортсменками.

Нагадаємо, що Свьонтек є чинною чемпіонкою турніру Великого шолому Ролан Гаррос.

У 1/2 турніру в Римі полячка поміряється силами з 35-ю ракеткою світу Корі Гауфф з США.

Зауважимо, що у своїй кар'єрі Світоліна двічі перемагала на змаганнях в Римі - у 2017 та 2018 роках.

Еліна Світоліна: результати у 2021 році

Турнір у Римі - восьмий, на якому Світоліна виступала в цьому сезоні. Українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, в Дубаї вилетіла вже в другому колі. Її найкращими результатами стали півфінали в Маямі та Штутгарті. І там, і там Еліна програла першій ракетці світу Ешлі Барті.

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Автор: Артем Будрін