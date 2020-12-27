Святослав Михайлюк став п'ятим за результативністю у своїй команді.

Українець Святослав Михайлюк результативно відіграв за "Детройт" у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Клівленда".

Михайлюк провів на майданчику 23 хвилини і набрав 12 очок. Також він додав до свого активу 3 підбирання та 2 передачі.

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Українець став п'ятим за результативністю у складі своєї команди.

"Детройт" у підсумку зазнав поразки в овертаймі з рахунком 119:128.

Для Михайлюка це був другий матч у поточному сезоні. У першій грі він зумів набрати лише 3 очки.

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Михайлюк був обраний на драфті НБА в 2018 році командою "Лос-Анджелес Лейкерс", в якій провів півтора сезони, після чого був обміняний в "Детройт".

У минулому сезоні у складі "Детройта" Михайлюк набирав у середньому 9 очок у 56 матчах. Його рекордом результативності стали 25 очок у матчі проти "Атланти" в січні цього року.

У листопаді Михайлюк продовжив контракт з "Детройтом".

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Автор: Антон Дудар