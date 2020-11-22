Російський тенісист Даниїл Медведєв став переможцем Підсумкового турніру ATP-2020.
У фінальному матчі четверта ракетка світу Медведєв виграв у третього номера світового рейтингу австрійця Домініка Тіма.
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Суперники провели на корті 2 години 42 хвилини. Матч завершився вольовою перемогою Медведєва в трьох сетах - 4:6, 7:6, 6:4.
Медведєв вперше став переможцем Підсумкового турніру. Для російського тенісиста цей титул став дев'ятим на турнірах ATP і найбільшим в кар'єрі.
Тім вдруге поспіль поступився у фіналі Підсумкового турніру.
ATP Finals-2020: підсумки
- Підсумковий турнір ATP пройшов з 15 по 22 листопада.
- Медведєв став сьомим тенісистом, якому вдалося виграти Підсумковий турнір без поразок. Також він став першим, хто обіграв на турнірі всіх представників топ-3.
- На шляху до перемоги Медведєв обіграв Олександра Звєрєва, Новака Джоковича, Дієго Шварцмана і Рафаеля Надаля.
- Минулорічний переможець Стефанос Ціціпас цього разу не зумів вийти з групи.
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