Чоловіча збірна України виграла командну першість.

Чоловіча збірна України вперше в історії завоювала золоті медалі чемпіонату Європи в командному багатоборстві.

На змаганнях у Туреччині українську збірну представляли Петро Пахнюк, Ігор Радивілов, Владислав Грико, Євген Юденков та Роман Ващенко.

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Українці стали найкращими в опорному стрибку і вправах на коні. В інших дисциплінах українські гімнасти опинилися в трійці найкращих.

Збірна України в сумі набрала 248.963 бали і в боротьбі за золото випередила Туреччину та Угорщину.

Варто зазначити, що попереднім найкращим результатом у багатоборстві на ЧЄ для України були бронзові нагороди у 2014 році.

Юніорська чоловіча збірна України також завоювала золото чемпіонату Європи. У її складі виступали Микита Мельников, Іван Севрук, Ілля Ковтун, Володимир Костюк і Радомир Стельмах.

А Ковтун виграв золото серед юніорів ще й в особистому багатоборстві.

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Автор: Антон Дудар