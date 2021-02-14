Гімнастка Валерія Юзьвяк повідомила про страшний діагноз.

Дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк повідомила про те, що у неї діагностували злоякісну пухлину.

Про це 21-річна спортсменка повідомила в Instagram, попросивши всіх небайдужих про фінансову допомогу.

"Все більше і більше надходить питань про те, де я, чому мене не видно в залі з дівчатками на тренуваннях. Мені поставили важкий діагноз - рабдоміосаркома, це злоякісна агресивна пухлина, тому мені потрібно дороге і тривале лікування в Німеччині. У мене дуже високий шанс на одужання, тому хочу попросити від вас підтримки і віри в мене", - сказала Юзьвяк на відео.

У підписі до відео спортсменка написала:

"Якщо чесно, то пишу і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у вас фінансової допомоги, так як сума дійсно дуже велика. Заздалегідь велике спасибі. Я вас всіх дуже люблю. Будьте здорові".

Рабдоміосаркома - це злоякісна пухлина, що розвивається з елементів поперечно-смугастої мускулатури. Вона займає третє-четверте місце за частотою виникнення серед злоякісних пухлин м'яких тканин.

Валерія Юзьвяк: досягнення

Валерія Юзьвяк пробилася до збірної України в 2014 році. На Олімпіаді-2016 вона була в команді запасною.

На чемпіонаті Європи-2020 в Києві Юзьвяк, виступаючи в команді, з Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Бондарчук і Діаною Баєвою завоювала золото у вправі з п'ятьма м'ячами, срібло - у вправі з обручами і булавами і бронзу - в груповому багатоборстві. У підсумку збірна України завоювала золоту медаль у командній першості.

Також Юзьвяк вигравала два срібла в командних змаганнях на ЧЄ-2018 в Гвадалахарі і бронзу ЧС-2018 в Софії.

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Автор: Антон Дудар