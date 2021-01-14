Яків Хаммо під час півфінальної сутички / фото IJG
Українець Яків Хаммо став бронзовим призером турніру з дзюдо серії "Мастерс" в катарській досі.
У півфінальній сутичці у ваговій категорії понад 100 кг Хаммо поступився французу Тедді Рінеру. Але в поєдинку за бронзу він був сильнішим за представника Таджикистану Темура Рахімова.
Як повідомляє НОК України в Twitter, для Хаммо це перша в кар'єрі медаль на змаганнях серії "Мастерс".
На турнірі в Досі українська збірна завоювала дві нагороди. Раніше бронзову медаль виграла Українка Дар'я Білодід.
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