Дар'я Білодід посіла третє місце / фото НОК України
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла бронзову медаль на турнірі серії "Мастерс" в Катарі.
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Білодід, яка повернулася у вагову категорію до 48 кг, у півфіналі поступилася японці Фуні Тонаке.
У сутичці за бронзу українка виявилася сильнішою за Катаріну Кошту з Португалії. Білодід перемогла суперницю іппоном.
Відзначимо, що дворазова чемпіонка світу Білодід не змогла виграти золото на другому поспіль турнірі після карантину.
Відео опублікував YouTube-канал Judo.
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