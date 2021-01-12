Дар'я Білодід стала бронзовим призером змагань у Катарі.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла бронзову медаль на турнірі серії "Мастерс" в Катарі.

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Білодід, яка повернулася у вагову категорію до 48 кг, у півфіналі поступилася японці Фуні Тонаке.

У сутичці за бронзу українка виявилася сильнішою за Катаріну Кошту з Португалії. Білодід перемогла суперницю іппоном.

Відзначимо, що дворазова чемпіонка світу Білодід не змогла виграти золото на другому поспіль турнірі після карантину.

Відео опублікував YouTube-канал Judo.

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Автор: Антон Дудар