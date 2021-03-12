На дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Чехії пройшла спринтерська гонка серед жінок.
Українка Юлія Джима фінішувала на п'ятій позиції. Їй вдалося закрити всі мішені.
Нагадаємо, на минулому етапі в Чехії Джима завоювала в спринті срібну медаль.
Переможницею гонки стала лідер загального заліку Тіріл Екхофф.
Кубок світу в Чехії. Результати жіночого спринту
1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+1) 18:11,4
2. Деніз Херрманн (Німеччина) - (0+0) + 6,1
3. Доротея Вірер (Італія) - (0+0) +10,5...
5. Юлія Джима (Україна) - (0+0) + 30,5
26. Дар'я Блашко (Україна) - (1+0) +1:20,5
27. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0) +1:22,5
62. Валя Семеренко (Україна) - (1+1) +2:01,6
88. Олена Підгрушна (Україна) - (1+3) +2:48,9
Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап
- Дев'ятий етап КС проходить в Чехії з 11 по 14 березня: де і коли дивитися гонки.
- Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко. У жінок - Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина.
- У чоловічому спринті українці опинилися за межами топ-30.
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