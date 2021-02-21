Словацький фахівець Юрай Санітра дотримав свого слова.

Головний тренер чоловічої та жіночих збірних України Юрай Санітра після завершення чемпіонату світу з біатлону заспівав у прямому ефірі.

Читайте такожЩе одне золото для Норвегії: результати чоловічого мас-старту на ЧС з біатлонуСанітра виконав обіцянку, яку дав перед турніром кореспонденту сайту Tribuna.com.

Тренер заявив, що заспіває в прямому ефірі словацьку національну пісню, якщо збірна України зможе потрапити в топ-шістку в особистих гонках або виграти медаль в естафетах.

У підсумку Україна взяла бронзу в жіночій естафеті, а Санітра дотримав свого слова.

Тренер заспівав у прямому ефірі "UA: Перший".

Чемпіонат світу з біатлону-2021: результати України

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Автор: Антон Дудар