Головний тренер чоловічої та жіночих збірних України Юрай Санітра після завершення чемпіонату світу з біатлону заспівав у прямому ефірі.
Читайте такожЩе одне золото для Норвегії: результати чоловічого мас-старту на ЧС з біатлонуСанітра виконав обіцянку, яку дав перед турніром кореспонденту сайту Tribuna.com.
Тренер заявив, що заспіває в прямому ефірі словацьку національну пісню, якщо збірна України зможе потрапити в топ-шістку в особистих гонках або виграти медаль в естафетах.
У підсумку Україна взяла бронзу в жіночій естафеті, а Санітра дотримав свого слова.
Тренер заспівав у прямому ефірі "UA: Перший".
Чемпіонат світу з біатлону-2021: результати України
- ЧС-2021 проходив з 10 по 21 лютого.
- Україна завоювала на світовій першості одну медаль - 20 лютого жіноча збірна України фінішувала на третьому місці в естафеті.
- Раніше українцям також вдалося зайняти четверте місце в змішаній естафеті і фінішувати на четвертому місці в одиночній змішаній естафеті.
У чоловічій естафеті Україна також показала солідний результат, посівши п'яте місце.
Найкращим результатом в особистих гонках стало сьоме місце Олени Підгрушної в гонці переслідування.
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