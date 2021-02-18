Збірна України фінішувала на четвертому місці в одиночній змішаній естафеті чемпіонату світу-2021 в Поклюці.
За українську команду в гонці виступали Артем Прима і Дар'я Блашко.
Українці стали найкращими снайперами гонки - на чотирьох вогневих рубежах вони використали всього два запасних патрона.
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На жаль, хорошої стрільби не вистачило для завоювання медалі. Українці фінішували четвертими, програвши в боротьбі за бронзу більше десяти секунд.
ЧС з біатлону-2021. Результати одиночної змішаної естафети
1. Франція (0+5) 36:42,4
2. Норвегія (0+9) +2,8
3. Швеція (0+8) +22,6
4. Україна (0+2) + 35,9
5. Італія (1+6) + 55,2
6. Австрія (1+7) +1: 03,5
Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати
- ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.
- В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.
- На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.
- В одиночній змішаній естафеті Україна повторила свій найкращий результат на ЧС-2021. Раніше українцям вдалося зайняти четверте місце в змішаній естафеті.
- На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.
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