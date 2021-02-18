На чемпіонаті світу в Поклюці пройшла одиночна змішана естафета.

Збірна України фінішувала на четвертому місці в одиночній змішаній естафеті чемпіонату світу-2021 в Поклюці.

За українську команду в гонці виступали Артем Прима і Дар'я Блашко.

Українці стали найкращими снайперами гонки - на чотирьох вогневих рубежах вони використали всього два запасних патрона.

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На жаль, хорошої стрільби не вистачило для завоювання медалі. Українці фінішували четвертими, програвши в боротьбі за бронзу більше десяти секунд.

ЧС з біатлону-2021. Результати одиночної змішаної естафети

1. Франція (0+5) 36:42,4

2. Норвегія (0+9) +2,8

3. Швеція (0+8) +22,6

4. Україна (0+2) + 35,9

5. Італія (1+6) + 55,2

6. Австрія (1+7) +1: 03,5

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.

В одиночній змішаній естафеті Україна повторила свій найкращий результат на ЧС-2021. Раніше українцям вдалося зайняти четверте місце в змішаній естафеті.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.

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Автор: Антон Дудар