Юрай Санітра побився об заклад з журналісткою.

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра стає доволі азартним, коли мова заходить про парі.

В своєму інтерв'ю сайту Tribuna.com Санітра не побоявся побитися об заклад з журналісткою.

На запитання, що він готовий зробити, якщо збірна України з біатлону візьме медалі на чемпіонаті світу, Санітра відповів:

Заспіваю в прямому ефірі словацьку народну пісню, якщо в нас буде результат до шостого місця в індивідуальних гонках чи подіум в естафетах. Потім мене точно захоче взяти "Квартал" або "Дизель Шоу", коли побачать який артист працює в біатлоні".

Читайте такожКубок світу з біатлону в Оберхофі: результати одиночної змішаної естафети

Раніше досвідчений тренер теж вдавався до різного роду суперечок. Зокрема, він їхав 20 км на лижах зі стадіону в готель.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 10 по 21 лютого в Словенії.

Збірна України з біатлону: результати сезону

Найкращим результатом української збірної в сезоні 2020-2021 поки що є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі Кубка світу.

У загальному заліку Кубка світу у жінок найкращий результат серед українок у Дар'ї Блашко (27-е місце), а у чоловіків 34-у позицію займає Артем Прима.

На п'ятому етапі КС, який пройшов з 8 по 10 січня, найкращими результатами збірної України стало потрапляння Юлії Джими в топ-10 спринту, а також десяте місце команди в змішаній естафеті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Budrin Artem