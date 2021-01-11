Юрай Санітра оригінально мотивує підопічних / фото www.biathlon.com.ua

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра стає доволі азартним, коли мова заходить про парі.

В своєму інтерв'ю сайту Tribuna.com Санітра не побоявся побитися об заклад з журналісткою.

На запитання, що він готовий зробити, якщо збірна України з біатлону візьме медалі на чемпіонаті світу, Санітра відповів:

Заспіваю в прямому ефірі словацьку народну пісню, якщо в нас буде результат до шостого місця в індивідуальних гонках чи подіум в естафетах. Потім мене точно захоче взяти "Квартал" або "Дизель Шоу", коли побачать який артист працює в біатлоні".

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Раніше досвідчений тренер теж вдавався до різного роду суперечок. Зокрема, він їхав 20 км на лижах зі стадіону в готель. 

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 10 по 21 лютого в Словенії.

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Автор: Budrin Artem