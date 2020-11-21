Вже 22 листопада команда вилетить до Любляни для підготовки до матчів зі Словенією та Австрією.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився зі складом команди на матчі кваліфікації Євробаскету-2022.

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Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Через коронавірус команді не допоможуть гравці "Київ-Баскета" Богдан Близнюк, Павло Крутоус та Владислав Коренюк. До заявки не потрапив легіонер Стівен Бертт, запрошення якого планувалося з самого початку. Крім того, матчі пропустить гравець "Барселони" Артем Пустовий, якого не відпустив клуб.

Склад збірної України на матчі зі Словенією та Австрією:

Захисники: Денис Лукашов ("Прометей"), Віталій Зотов ("Хімік"), Олександр Мішула ("Київ-Баскет"), Анатолій Шундель ("Дніпро"), Іссуф Санон ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Прометей");

Форварди: Артем Ковальов ("Київ-Баскет"), Олександр Бєліков ("Прометей"), Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро"), В'ячеслав Бобров ("Дніпро"), Володимир Герун ("Унікаха", Іспанія), Сергій Павлов ("Київ-Баскет");

Центровий: В'ячеслав Кравцов ("Дніпро"), В'ячеслав Петров ("Прометей").

Збірна України у кваліфікації Євробаскету-2022: головне

22 листопада команда вилетить до Любляни, де розпочне підготовку до матчу зі Словенією, який запланований на 28 листопада.

30 листопада також у Любляні українці проведуть поєдинок проти Австрії.

Українці після двох турів посідають друге місце в групі F, набравши 3 очки. У квартеті зі збірною України також виступає Угорщина.

Через коронавірус Євробаскет було перенесено з 2021-го на 2022-й рік.

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Автор: Данило Слесь