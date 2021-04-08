У цьому фільмі свого часу також знімався Зінедін Зідан.

Знаменитий форвард "Мілана" Златан Ібрагімович отримав запрошення знятися у кінострічці "Астерікс і Обелікс: Шовковий шлях".

Про це 39-річний нападник повідомив у своєму Instagram.

Шведу підготували роль римського легіонера Антивірусу у п'ятій кіноекранізації коміксів про пригоди Астерікса й Обелікса. У кінопрокат стрічка вийде орієнтовно у 2022 році. Сюжет побудований навколо дочки китайського імператора, яка, тікаючи від злого принца, знайде прихисток в Галлії.

Раніше теж відомі спортсмени знімалися у фільмі про Астерікса та Обелікса. Геніальний екс-футболіст, а нині тренер Зінедін Зідан, баскетболіст Тоні Паркер, пілот "Формули-1" Міхаель Шумахер теж потрапляли на екран у різних частинах цієї кінокомедії.

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Автор: Будрін Артем