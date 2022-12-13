Корпус цілком з алюмінію, а вага всього 60 грамів.

В асортименті продуктів китайського виробника Xiaomi з'явився зовнішній SSD-накопичувач на 1 ТБ. Новинка сумісна як з Mac, Linux і Windows, так і Android-пристроями.

Корпус виконаний цілком з алюмінію, а модуль пам'яті видає швидкість на послідовне читання і запис близько 2 ГБ/c – В Xiaomi стверджують, що фільм в 4K вагою 30 ГБ можна передати всього за хвилину.

В комплекті два кабелі: USB-C на USB-C і USB-C на USB-A.

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Попередні замовлення в Китаї стартують вже сьогодні за ціною 649 юанів (~3400 грн). У роздробі продаватимуть вже за 799 юанів (~4200 грн). Пізніше SSD-накопичувач повинен з'явитися на AliExpress і інших торгових майданчиках.

Велика презентація Xiaomi: нові смартфони, годинник та міні-ПК

Нагадаємо, 11 грудня Xiaomi провела глобальну презентацію, на якій анонсувала багато нових пристроїв, включаючи лінійку смартфонів Xiaomi 13, смарт-годинник Watch S2, комп'ютер Mini та колонку Sound Pro.

Одним з найцікавіших анонсів став Xiaomi Mini – це бюджетна альтернатива Mac mini від Apple. При цьому він компактніше "яблучного" аналога і буде продаватися, в тому числі у версії без ОЗУ і SSD, щоб ви могли встановити її самостійно.

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