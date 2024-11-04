Тестування 5G відбудеться у Львові.

Першим містом в Україні, де планують протестувати нову технологію 5G-звʼязку, стане Львів. Про це повідомляє Економічна правда, посилаючись на кількох співрозмовників на телеком-ринку.

Видання зазначає, що першим містом, де відбудеться тестування, стане Львів. У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

"Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто", - зазначає ЕП.

Відео дня

За словами телекомунікаційного експерта Романа Хіміча, розгортання мережі почнеться з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G.

Впровадження 5G в Україні – деталі

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у трьох містах України починають впроваджувати нову технологію 5G-звʼязку. Пілотний проєкт триватиме два роки та пройде у два етапи. Під час випробувань спеціалісти перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

За словами Федорова, технологія 5G здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

Міністр наголосив, що це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який планується завершити до 2030 року.

Вас також можуть зацікавити новини: