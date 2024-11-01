Технологія 5G-звʼязку здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G.

В Україні починають впроваджувати нову технологію 5G-звʼязку у трьох містах. Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж", - зазначив Федоров.

За його словами, технологія 5G здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

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Міністр наголосив, що це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який планується завершити до 2030 року.

Крім того, постанова дозволить операторам використовувати частоти 2100 МГц не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

Технологія 5G в Україні - останны новини

27 травня 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

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