З її допомогою вийде підзарядити смарт-мітки, стилуси, навушники або інші аксесуари.

Раніше бездротова зарядка була преміальною "фішкою", але сьогодні вона є в багатьох смартфонах. Візьмемо, наприклад, Pixel 7a. Це бюджетний апарат, який може заряджатися бездротовою мережею з потужності 7,5 Вт. Але є ще чимало пристроїв, у яких цієї можливості немає, і Android 15 може змінити це.

У наступному великому оновленні ОС Android, а саме в Android 15, з'явиться абсолютно новий спосіб бездротової зарядки по NFC. Інформацію про це знайшли в останній бета-версії 15-ки під номером Beta 1, пише GizChina.

Уперше про бездротову зарядку за NFC заговорили у 2020 році. На відміну від популярного стандарту Qi, така технологія дає змогу працювати з датчиками меншого розміру. Це може дозволити користувачам заряджати невеликі аксесуари (смарт-мітки, стилуси, навушники) через NFC-з'єднання свого телефону.

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Таким чином, смартфонам не знадобиться додатковий пристрій для передачі енергії – для цього можна застосовувати класичний чип NFC.

Поки що зарядка таким способом не набула великого поширення через те, що WLC значно поступається за потужністю іншим протоколам зарядки. Так, якщо NFC видає до 3 Вт, то з зарядними пристроями Qi ви отримуєте швидкість зарядки до 15 Вт. Але навіть за нижчої швидкості впровадження нового стандарту дасть більше свободи користувачам компактної електроніки.

Наразі бездротове заряджання через NFC не входить до списку нових функцій, включених у бета-версію Android 15. Найімовірніше, нам доведеться дочекатися виходу повноцінної версії, яка очікується на початку осені.

Бета-версію Android 15 можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6. Змін поки не так багато, але ентузіасти раніше знайшли згадку Satellite SOS. Ця функція дасть змогу пристроям підключатися до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.

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