Вона стане в пригоді тим, хто часто "гуглить" невідомі номери в надії знайти інформацію про абонента.

Компанія Google розробляє нову корисну функцію для своїх телефонів Pixel та низки інших Android-пристроїв. Її суть полягає в пошуку невідомих номерів за натисканням лише однієї кнопки, пише GSMArena.

Функція називається Lookup, її вже додали в бета-версію додатка "Google Телефон". Якщо натиснути на неї в картці виклику з невідомого номера, відкриється пошук Google з уже забитим номером незнайомого абонента.

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За задумом Google, ця функція стане в пригоді, якщо вбудований у "Телефон" визначник не зміг розпізнати абонента. Багато користувачів часто "гуглять" невідомі номери в надії знайти інформацію про абонента, який телефонує – Lookup спрощує цей процес. Щоправда, кнопка з'являється тільки в історії викликів, тому скористатися функцією можна тільки після завершення виклику.

Аналогічна опція раніше вже з'явилася на смартфонах Pixel у Японії, тож, імовірно, незабаром вона почне поширюватися на глобальному ринку та інших Android-смартфонах, незалежно від версії ОС. До речі в iOS такої функції немає, і вона навіть не тестується у свіжих бетах.

Крупний апдейт для iPhone запланований на вересень. Тоді вийде iOS 18, яка, за словами інсайдерів, принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Кажуть, що в цьому апдейті дозволять переміщати іконки на робочих столах айфона в будь-якому порядку, без закріплення ряду, а в iOS буде інтегрований чат-бот на кшталт ChatGPT.

Водночас Android 15 запропонує своїм користувачам функцію архівації додатків, підтримку обміну повідомленнями через супутники та ексклюзивну фішку Apple – можливість поділитися аудіопотоком з друзями. А регулювання яскравості дисплея тепер буде супроводжуватися тактильною віддачею.

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