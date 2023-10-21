Одним з ключових нововведень iPad Pro 2024 стане OLED-дисплей. Однак через цей апгрейд вартість пристрою помітно зросте.

Наступного року, ймовірно, навесні, компанія Apple представить нове покоління iPad Pro. Очікується, що вони будуть сильно дорожче нинішніх моделей. Основна причина – перехід на OLED-дисплей.

Про це повідомляє портал Wccftech, пославшись на надійного інформатора під ніком Revegnus. Так, стартовий цінник 11-дюймової моделі складе $1500, а 13-дюймовий iPad Pro обійдеться в "божевільні" $1800.

Для порівняння, поточний модельний ряд iPad Pro з екранами IPS і mini-LED коштує від $799 і $ 1099 відповідно. Таким чином, якщо інсайд вірний, планшети подорожчають майже в два рази. Виправдати таку покупку, враховуючи порівнянну вартість MacBook Pro, буде складно, вважають журналісти.

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Apple також планує представити низку інших удосконалень для iPad Pro, включаючи вдосконалені камери, функції на базі штучного інтелекту та додаткові функції для порту USB-C. За чутками, дизайн пристрою буде близький до Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Зазначається, що перехід на OLED в iPad Pro дозволить Apple підвищити енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність завдяки структурі дисплея з двома стеками.

Apple не закінчила з анонсами в 2023 році

Відразу кілька джерел стверджують, що до кінця 2023 року Apple оновить iPad mini, iPad Air і iPad початкового рівня. Втім, єдиним значущим поліпшенням стануть нові чіпи і підтримка мереж Wi-Fi 6Е.

В останній раз Apple випускала нові планшети у жовтні 2022 року – тоді це був базовий iPad, який отримав сучасний дизайн, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі М2.

А раніше на цьому тижні Apple представила свій новий гаджет – стилус Pencil з USB-C. Це найдоступніший стилус в асортименті компанії, але функціонал помітно урізали.

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