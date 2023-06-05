Головне – нам покажуть першу гарнітуру змішаної реальності від Apple.

Увечері, 5 червня, пройде головний захід технологічної конференції для розробників WWDC від Apple. Подія стартує о 20:00 за Києвом. Чутки та витоки обіцяють багато анонсів.

За словами оглядача Bloomberg Марка Гурмана, він не здивується, якщо презентація триватиме понад дві години. Основна частина буде присвячена великим оновленням операційних систем – macOS, watchOS, iPadOS і iOS. Але це не все.

Гарнітура змішаної реальності

Apple працює над гарнітурою змішаної реальності протягом семи років, що вдвічі довше, ніж оригінальний iPhone до його запуску, і не раз відкладала випуск через виникаючі проблеми. Тепер джерела кажуть, що продукт нарешті готовий до показу.

Якщо чутки правдиві, пристрій Apple під назвою Reality Pro використовуватиме як віртуальну (XR), так і доповнену реальність (AR). У віртуальній реальності користувачі бачать зображення і контент в окулярах. AR, з іншого боку, накладає цифровий вміст на зображення реального світу.

Що стосується зображення, то воно буде виводитися на два дисплеї від Sony з надвисокою роздільною здатністю. Зовнішні камери дозволять активувати "прозорість" для перемикання в режим доповненої реальності. За продуктивність відповідатиме чипсет Apple M2, який стоїть в останніх Mac, а акумулятора вистачить на дві години активної роботи.

Вважається, що пристрій безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс. Продажі Reality Pro почнуться не раніше кінця року. Орієнтовна ціна – 3000 доларів. Це вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

15-дюймовий MacBook Air

Очікується, що новий MacBook Air буде оснащений великим 15 (або навіть 15,5) дюймовим дисплеєм, ставши найбільшим з коли-небудь встановлюваних в "повітряну" лінійку. Актуальний MacBook Air має 13,6-дюймовий дисплей.

Змін в дизайні або апаратному оснащенні чекати не варто: там буде та ж система-на-чіпі Apple m2. Однак завдяки збільшенню корпусу в нього встановлять батарею побільше, що дозволить збільшити час автономної роботи. Динаміки також стануть більшими, що призведе до більших басів і більшої гучності.

Декілька нових Mac

За даними джерел, на WWDC 2023 ми побачимо кілька нових Mac. Одним із претендентів на оновлення є Mac Pro. З випуском цього комп'ютера Apple закінчить свій дворічний перехід з Intel на власний процесор, про який оголосила три роки тому.

Повідомляється, що Mac Pro буде працювати на чіпі M2 Ultra і отримає той же дизайн, що і модель 2019 року. Окрім приросту продуктивності, інших змін від комп'ютера не очікується.

iOS 17

Apple представить нові версії своїх операційних систем. Айфон – найпопулярніший смартфон в світі, тому саме майбутнє оновлення мобільного iOS до 17-ї версії найцікавіше користувачам.

Головним нововведенням в iOS 17 стане оновлений екран блокування – iPhone можна буде перетворити на подобу "розумного дисплея" з постійним відображенням інформації, що оновлюється. Наприклад, зустрічі в календарі, погода та інші сповіщення.

Ще є інформація, що в iPhone з'явиться новий "Пункт управління" – він не змінювався з 2017 року. В цілому ж реліз iOS 17 буде присвячений підвищенню стабільності і продуктивності.

Також з оновленням до iOS 17 власникам айфонів дозволять ставити додатки зі сторонніх джерел в обхід App Store – але тільки для Європи, законодавство якої вимагає такого послаблення.

Як дивитися Apple WWDC 2023

Захід буде проведено онлайн, як і в попередні три роки. Трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті Apple або YouTube.

Початок заплановано на 10:00 за тихоокеанським часом або 20:00 за київським часом.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, швидше за все, нові планшети.

Всі чутки і витоку вказують на те, нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт, включаючи появу перископа та USB-C. Також була інформація, що вихід звичайних iPhone 15 і 15 Plus в цьому році може затриматися.

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