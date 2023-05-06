За словами джерела, компанія передумала встановлювати в свої смартфони сенсорні кнопки.

Схоже, наступне покоління iPhone все-таки не отримає одне з очікуваних великих оновлень, яке їм активно приписували останнім часом. Згідно зі свіжими даними, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max залишаться з традиційними фізичними кнопками регулювання гучності замість сенсорних.

Про це повідомляє портал MacRumors з посиланням на компанію Cirrus Logic, яка постачає компоненти для роботи Taptic Engine для iPhone, Apple Watch і Mac.

Керівництво компанії в листі акціонерам повідомило, що продукт, який вона раніше згадувала як запланований на осінь 2023 року, "більше не очікується на ринку, як планувалося". Розробку або скасували зовсім, або відклали на довгий час, але найближчим часом сенсорних кнопок точно чекати не варто.

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Чутки про появу сенсорних кнопок в iPhone 15 активно циркулюють в мережі в останні місяці: відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо раніше вказував на їх наявність, ґрунтуючись на аналізі основних постачальників деталей Apple. Однак пізніше Куо згадував, що компанія відмовилася від цієї ідеї "через технічні проблеми на масовому виробництві".

Зате в наступному поколінні смартфонів Apple важіль беззвучного режиму з великою долею ймовірності піде в минуле – на зміну прийде сенсорна клавіша. Очікується, що на неї можна буде призначати виконання різних дій, як це вже можливо в Apple Watch Ultra.

У Європі можуть заборонити продажі iPhone 15

На тлі активно циркулюючих чуток щодо того, що Apple збирається обмежити швидкість роботи "нерідних" зарядних пристроїв USB-C в нових iPhone, влада Європи вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

Комісар ЄС особисто відправив Apple лист, в якому вказав на те, що обмеження взаємодії з зарядними пристроями буде "неприйнятним". І нагадав, що пристрої, які не відповідають вимогам єдиного зарядного пристрою, не будуть допущені на ринок ЄС.

Інсайдери стверджують, що Apple працює над власним варіантом USB-C, внаслідок чого вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними, або частково сумісними, з айфонами. Як мінімум, це відіб'ється на пропускній здатності і швидкості зарядки.

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