Нові сенсорні кнопки, скоріш за все, будуть перенесені на моделі iPhone 2024 року.

Схоже, що iPhone 15 Pro та 15 Pro Max не отримають одне з очікуваних великих оновлень, яке їм активно приписували останнім часом. Згідно зі свіжими даними, смартфони не отримають твердотілові сенсорні бічні кнопки замість звичайних.

Мін-Чі Куо, один з найавторитетніших аналітиків у світі Apple, повідомив, що Apple поки відмовилася від цієї ідеї через технічні проблеми на масовому виробництві.

Таким чином, в цьому поколінні айфонів ми не побачимо сенсорних кнопок по типу кнопки "Додому" в iPhone SE, тактильна віддача яких забезпечується за допомогою вбудованих движків Taptic Engine. Однак поки неясно, чи буде об'єднана гойдалка регулювання гучності, як в більшості сучасних Android-смартфонів, або ж Apple розділить отвір на два звичних як в минулих моделях.

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За даними Мін-Чі, нові сенсорні кнопки можуть бути перенесені на моделі iPhone 2024 року, щоб дати Apple більше часу для створення необхідних деталей.

Раніше повідомлялось, що замість перемикача звуку флагманські моделі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримають кнопку "Дії", як на Apple Watch Ultra. Передбачається, що користувач зможе сам вибрати дію по її натисненню: наприклад, запуск камери або ліхтарика.

Цьогорічному айфону приписують ціну в 100 тисяч гривень

Як пишуть китайські ЗМІ, восени 2023 року Apple представить найдорожчий смартфон у своїй історії. Вартість iPhone 15 Ultra з титановим корпусом нібито складе близько 20 тис. юанів (~105 тис. грн).

Очікується, що ця модель запропонує перископну телекамеру, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічної тій, що стоїть в Apple Watch Ultra. Також ця модель отримає в два рази більше вбудованої пам'яті, тобто початкова версія стартує відразу з 256 ГБ.

Раніше кілька джерел вже підтвердили, що цьогоріч Apple планує випустити абсолютно новий айфон під новою назвою і з унікальними фішками. Він, скоріш за все, стане п'ятою моделлю в лінійці й буде називатися iPhone 15 Ultra.

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