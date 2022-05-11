Плеєр iPod можна встигнути придбати, компанія буде розпродавати залишки зі складів.

Компанія Apple припиняє виробництво легендарного гаджета. Йдеться про музичний плеєр iPod, який з'явився на ринку техніки більше 20 років тому.

Про це повідомляється на сайті Apple.

"Музика завжди була частиною нашого ядра в Apple, і надання її сотням мільйонів користувачів так само, як це зробив iPod, вплинуло не тільки на музичну індустрію - це також змінило те, як музику знаходять, слухають і поширюють", — вказав Грег Джосвіак, старший віце-президент Apple з міжнародного маркетингу.

Плеєр iPod з'явився на ринку гаджетів понад 20 років тому. За цей час він встиг стати найпопулярнішим пристроєм для прослуховування музики. Але тепер, коли сучасні смартфони повністю замінюють плеєр, інтерес до iPod впав.

"Сьогодні дух iPod продовжує жити. Ми інтегрували неймовірний музичний досвід в усі наші продукти, від iPhone до Apple Watch і HomePod mini, а також в Mac, iPad і Apple TV. А Apple Music забезпечує кращу в галузі якість звуку з підтримкою просторового звуку - немає кращого способу насолоджуватися, відкривати для себе і насолоджуватися музикою", - додав Джосвіак.

Компанія більше не буде виробляти iPod, але купити плеєр ще реально. Apple буде розпродавати залишки зі складів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, наскільки зараз безпечне зберігання даних компаній в хмарному сховищі.

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