Як і очікувалося, у всіх смартфонів порт USB-C, більш вузькі рамки екрана і кнопка замість важеля відключення звуку.

Журналісти порталу MacRumors роздобули моделі корпусів всіх чотирьох смартфонів лінійки iPhone 15. Такі "болванки" використовують виробники чохлів для раннього запуску виробництва аксесуарів.

З помітних змін щодо минулого покоління – порт USB-C для зарядки замість Lightning, більш вузькі рамки екрана, матове покриття задньої кришки і нова програмована кнопка замість фірмового перемикача звукових режимів.

Також, як і очікувалося, в наступних айфонах Apple остаточно відмовиться від "моноброві" на екрані, яка вперше з'явилася в 2017 році. Таким чином, всі моделі лінійки iPhone 15 матимуть новий виріз Dynamic Island, який вперше з'явився в iPhone 14 Pro.

Габарити основних камер у всіх зразках виглядає ідентично попередникам, хоча очікується, що сама топову модель 15 Pro Max отримає перископічну камеру з п'ятикратним оптичним збільшенням зображення. Ще моделі з приставкою Pro повинні отримати титанові рами замість сталевих, але ця зміна не відображена на прототипах.

До дебюту серії iPhone 15 залишається близько чотирьох місяців. Якщо вірити чуткам, нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Зокрема, моделі Pro і Pro Max можуть подорожчати мінімум на 100 доларів.

Також була інформація, що вихід базових iPhone 15 в цьому році може затриматися. Все через перехід дешевих моделей на 48-Мп камеру, тому є ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками.

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