Девайс отримав велику батарею, топове залізо і немерехтливий екран AMOLED.

Компанія Vivo представила новий субфлагманський смартфон iQOO Z9 Turbo – девайс отримав топову як для свого цінника конфігурацію і цілком може називатися вбивцею флагманів, пише Notebookcheck.

Особливість моделі – у поєднанні потужного процесора Snapdragon 8s Gen 3 і акумулятора місткістю аж 6000 мАг. В інших смартфонів із цим чипом настільки місткої батареї немає. При цьому інженерам вдалося утримати товщину і масу в розумних межах – 7,98 мм і 194,9 грама відповідно.

Також пристрій виділяється якісним дисплеєм – це 6,78-дюймова AMOLED-матриця з частотою оновлення 144 Гц. Ще у цій панелі підвищена частота регулювання ШІМ 3840 Гц – у цьому плані iQOO Z9 Turbo перевершив Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro Max. Такий дисплей називають "немерехтливим": від нього не болять очі навіть у найчутливіших до шиму людей.

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Радують і фотоможливості – пристрій обладнаний 16-мегапіксельною селфі-камерою і блоком з двома модулями на 50+8 мегапікселів, причому основний датчик (Sony LYT-600) підтримує оптичну стабілізацію зображення. Інші характеристики iQOO Z9 Turbo включають швидку зарядку 80 Вт, до 16 ГБ пам'яті LPPDR5X і 512 ГБ UFS 4.0, водозахист IP64 і потужну систему охолодження з випарною камерою.

Оцінили iQOO Z9 Turbo у 275 доларів за базову конфігурацію 12/256 ГБ, топова версія 16/512 ГБ обійдеться в 360 доларів. Смартфон представлений лише для китайського ринку, але пізніше він напевно з'явиться на AliExpress приблизно за такою ж ціною.

Раніше на ринку був представлений Motorola Edge 50 Pro, перший смартфон із сертифікацією Pantone: це означає, що апарат здатний максимально реалістично передавати кольори і відтінки шкіри. Це особливо важливо для портретної зйомки.

А популярний бенчмарк AnTuTu склав рейтинг "народних" смартфонів – ними власники задоволені найбільше. Крім флагманів, у топ-3 пробився недорогий апарат Honor.

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