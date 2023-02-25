Точно дати анонсу пристрою поки немає, але очікується, що він побачить світ у березні-квітні.

Компанія Sony вже зовсім скоро представить свій новий камерофон Xperia 10 V. В Інтернеті з'явилися якісні рендери пристрою, який прийде на зміну торішньому Xperia 10 IV.

Як і очікувалось, дизайн смартфона не зазнає суттєвих змін. Японський виробник не поспішає вливатися в тренд й наполягає на збереженні рамок зверху і знизу замість використання каплевидного вирізу або отвору під фронтальну камеру.

Найпомітніша зміна полягає в збільшенні діагоналі дисплея з 6" до 6,1". Крім того, наступне покоління отримає додатковий динамік для стереоефекту – він розміститься в нижній рамці під дисплеєм.

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Чутки приписують Xperia 10 V наступні особливості:

OLED-дисплей, full-HD+, 120 Гц,

Snapdragon 6 Gen 1,

6 Гбайт оперативної й 128 Гбайт вбудованої пам'яті (в базовій версії),

батареєю на 5150 маг зі швидкою зарядкою на 30 Вт,

NFC-модуль для безконтактних платежів Google Pay.

Точно дати анонсу Xperia 10 V поки немає, але очікується, що смартфон побачить світ у березні-квітні. Разом з ним покажуть флагманський Xperia 1 V, про який відомо набагато більше.

Чому варто розглянути смартфони Sony в 2023 році

На думку багатьох спеціалістів та оглядачів, смартфони японського виробника володіють одними з найкращих камер серед Android-пристроїв. Не в останню чергу завдяки тому, що навіть середньобюджетні апарати мають ряд функцій від сучасних флагманів.

Так, наприклад, актуальний Xperia 10 IV має потрійну задню камеру, включаючи 12-Мп основний датчик і пару 8-Мп додаткових датчиків. Є підтримка автофокусу, запису відео 4К HDR і сло-мо 720p в 120 fps. Він також оснащений 8-мегапіксельною селфі-камерою на передній панелі.

Фотоможливості Xperia 10 V поки не розкриваються, але в новому телефоні напевно можна очікувати оновлений основний датчик і телеоб'єктив.

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