Це буде смартфон середнього класу. Як очікується, він надійде в продаж на початку 2023 року.

Актуальний смартфон Sony – модель Xperia 10 IV – показали в середині травня. З чуток, на початку 2023 року компанія готує черговий потужний реліз, який посилить топовими характеристиками.

Інсайдери повідомляють, що новий топовий апарат японської компанії зможе похвалитися новим процесором Snapdragon 6 Gen 1. який підтримує роботу з оперативною пам'яттю LPDDR5 і покращений стандарт Wi-Fi 6Е.

Крім того, порівняно з попереднім поколінням збільшиться діагональ OLED-дисплея (з 6 до 6,1 дюйма), при цьому його роздільна здатність (2520x1080 пікселів) і співвідношення сторін (21:9) залишаться колишніми. Інформації про частоту оновлення екрана поки немає, але вона точно буде більше ніж 60 Гц.

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Також відомо, що в базовій версії смартфон вийде з 6 Гбайт оперативної та 128 Гбайт вбудованої пам'яті. Пристрій укомплектують швидкою зарядкою на 30 Вт і батареєю місткість 5150 мАг – це стандарт для просунутого Android-смратфона.

Смартфони Sony – це завжди про якісні камери

Нагадаємо, що актуальний Xperia 10 IV має потрійну задню камеру, включаючи 12-мегапіксельний основний датчик і пару 8-мегапіксельних додаткових датчиків. Він також оснащений 8-мегапіксельною селфі-камерою на передній панелі.

Фотоможливості Xperia 10 V поки не розкриваються, але в новому телефоні напевно можна очікувати оновлений основний датчик і телеоб'єктив.

Як повідомляється, компанія випустить смартфон у першому кварталі наступного року, а це означає, що ми можемо очікувати запуску Sony Xperia 10 V вже у перші дні 2023 року. Точна дата презентації та ціна смартфона ще не оголошені. Разом з ним покажуть флагманський Xperia 1 V.

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