Тепер користувачі можуть кастомізувати гру на свій смак, вводячи своїх персонажів, перешкоди і локації.

Браузерна гра з динозавром у головній ролі – одна з ключових "пасхалок" Chrome. Доступ до неї відкривається при спробі відкрити сайт без підключення до інтернету. На честь міжнародного Дня динозаврів Google випустила оновлення для гри.

У стандартній версії динозавр проходить своєрідну смугу перешкод, перестрибуючи через кактуси і ухиляючись від птахів. Тепер користувачі можуть кастомізувати гру на свій смак, вводячи своїх персонажів, перешкоди і локації, пише 9to5Google.

GenDino, так називається оновлена версія, була створена з використанням Google Imagen 2 і StyleDrop. StyleDrop – це генератор зображень Google з ШІ, який можна використовувати для створення картинок на основі текстових підказок. Розробники Google навчили модель на оригінальній грі Offline Dino в Chrome, а потім змогли створити нову версію у впізнаваному форматі.

Відео дня

Зануритися в оновлену версію гри може кожен на сторінці проєкту Google Labs – нічого завантажувати не потрібно. Але потрібно поспішити: гра буде доступна ще п'ять днів на момент написання новини.

Змінюйте

Як повідомляв УНІАН, Google має намір запровадити платний пошук з АІ-функціями. Як це буде працювати, поки неясно, але, ймовірно, це буде аналог Microsoft Bing, який оснащений чат-ботом ChatGPT і видає відповіді природною мовою. Традиційний безкоштовний пошук при цьому залишиться доступним для всіх користувачів.

А тим часом у соцмережах "завірусилася" нейромережа, яка робить із тексту одразу готову пісню. Додайте текст, виберіть тематику, стиль, жанр – решту нейромережа зробить за вас.

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