Частка ІТ-сектору серед усіх послуг склала понад 37%.

Протягом десяти місяців 2024 року український ІТ-експорт приносить 530 млн дол. щомісяця. Про це повідомляє Опедатабот із посиланням на дані Національного банку України.

"Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 млн дол. До порівняння, торік цей показник був на рівні 555 млн дол. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік - 600 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка ІТ-сектору серед усіх послуг склала 37,7%. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась за рік на 4,4% та складає 5,31 млрд грн.

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Найвищий результат IT-експорту в цьому році було зафіксовано у березні - 570 млн доларів. Найнижчий показник в 510 млн доларів зафіксовано у січні, червні та серпні.

Український експорт IT-послуг: головні новини

Раніше повідомлялося, що вперше за роки незалежності України вітчизняний експорт IT-послуг минулого року не показав зростання. У 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла $6,7 мільярдів, що на $622 мільйони менше, ніж у 2022 році.

У листопаді стало відомо, що Україні прогнозують падіння експорту IT-послуг. Він може знизитися до 6% і становити 6,4 млрд доларів. Таким чином технологічна індустрія другий рік поспіль не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

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