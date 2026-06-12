Instagram, Facebook і Messenger не працюють у всьому світі: що відомо

12 червня зафіксовано масштабний збій у роботі сервісів корпорації Meta. Проблеми спостерігаються у Facebook, Instagram, Messenger та Threads. Про це повідомляють користувачі та сервіс Downdetector.

Користувачі не можуть оновити стрічку і навіть увійти в облікові записи. Деякі користувачі скаржаться, що додатки та веб-версії соцмереж раптово розлогінилися, а при спробі увійти знову система видає помилку.

Meta поки що не прокоментувала збій своїх сервісів.

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Фото Metа 12 червня 2026
Фото Metа 12 червня 2026
Фото Metа 12 червня 2026

Користувачі згадали, що нещодавно Meta провела найбільше скорочення персоналу в своїй історії. Марк Цукерберг звільнив 20% свого штату, щоб компенсувати величезні інвестиції в штучний інтелект.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні стався масштабний збій інтернету: тоді перестали працювати банки та соцмережі.

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