Компанія Цукерберга звільняє кожного п'ятого співробітника заради інвестицій у ШІ

Компанія Марка Цукерберга готує найбільше скорочення персоналу у своїй історії. Зараз у Meta працює близько 79 000 осіб – скорочення можуть торкнутися 20% чи кожного п'ятого співробітника, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Таким чином корпорація Meta (власник Facebook, Instagram і WhatsApp) прагне компенсувати величезні інвестиції в будівництво дата-центрів. Крім того, топ-менеджери розраховують підвищити ефективність за рахунок впровадження штучного інтелекту.

Джерела Reuters, обізнані з ситуацією, повідомляють, що паралельно з цим Meta збирається вкласти до $600 мільярдів у будівництво дата-центрів до 2028 року, а також активно купує стартапи, пов'язані з ШІ. Наприклад, нещодавно Цукерберг розщедрився на Moltbook, вірусну соцмережу ШІ-агентів, а раніше купив китайський стартап Manus за $2 млрд.

Усередині Meta також формуються нові команди дослідників ШІ, яким пропонують дуже високі зарплати, щоб залучити провідних фахівців галузі. Минулого року Цукерберг переманив главу ШІ-підрозділу Apple "десятком мільйонів доларів". Загалом ЗМІ повідомляли щонайменше про 16 фахівців у галузі ШІ, які залишили свої компанії та перейшли до Meta.

На тлі цього рішення все виразніше проглядається глобальна тенденція: найбільші технологічні компанії світу оптимізують витрати та жертвують робочими місцями, щоб зосередитися на розробці нових ШІ-продуктів – і Meta тут явно не остання.

УНІАН писав, що творці ChatGPT можуть збанкрутувати вже до середини 2027 року. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тож вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі конкуренти – Perplexity та Google Gemini. На них припадає частка у 15% від усіх користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: