В Україні стався масштабний збій інтернету: не працюють банки та соцмережі

Збій торкнувся Monobank, ПриватБанку, Viber та інших сервісів.

Найбільша у світі хмарна платформа Amazon Web Services зіткнулася зі збоєм своїх серверів, через що частково стали недоступні популярні сервіси і сайти. Про проблеми стало відомо близько 17:00 за київським часом.

В Україні збій торкнувся банків і соцмереж, зокрема Monobank, ПриватБанк, Facebook, Viber і Twitch, повідомляє сайт Downdetector, який базується на даних, отриманих від користувачів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Amazon Web Services також стався технічний збій, який виявився настільки масштабним, що вивів з ладу значну частину інтернету.

Тоді причиною збою виявилася пошкоджена DNS-конфігурація бази даних DynamoDB, яку помилково опублікували в Route53 – системі DNS-сервісів Amazon.

