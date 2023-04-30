На думку Ілона Маска, оновлення буде безпрограшним як для медіа-видавців, так і для читачів.

У соцмережі Twitter наступного місяця вийде оновлення, яке дозволить засобам масової інформації брати плату з користувачів за окрему прочитану публікацію.

Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск. Він вважає, що такий варіант буде безпрограшним як для медіавидавців, так і для читачів, які не бажають оформлювати місячну підписку на новини видань, але інколи хочуть читати окремі статті.

"Оновлення платформи, яке з'явиться наступного місяця, дозволить медіа-видавцям одним кліком стягувати з користувачів оплату за кожну статтю. Це дає змогу користувачам, які не оформлювали місячну підписку, платити вищу ціну за окрему статтю, коли вони хочуть читати матеріали лише час від часу. Має бути безпрограшним як для медіа-організацій, так і для громадськості", - написав Маск.

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Зміни в Twitter під керівництвом Ілона Маска

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Twitter пом'якшує політику блокування акаунтів за порушення. Зокрема, користувачі соцмережі з 1 лютого зможуть оскаржити блокування акаунта та пройти оцінку відповідно до нових критеріїв платформи для його відновлення. Відповідно до нових критеріїв, облікові записи Twitter будуть заблоковані тільки в разі серйозних або триваючих і повторних порушень політики соцмережі.

У березні видання BBC опублікувало результати свого розслідування, в ході якого з'яувало, що Twitter практично перестав боротися з проплаченою російською пропагандою після того, як компанія перейшла у власність мільярдера Ілона Маска. Після зміни власника в компанії практично не залишилося працівників, які б займалися модерацією контенту.

А на початку квітня стало відомо, що Twitter Ілона Маска зняв обмеження з акаунтів, що належать російським державним відомствам і пропагандистам. Тож тепер акаунти Путіна і російського МЗС рекомендуються користувачам без жодних обмежень.

При цьому, ще на початку лютого радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Twitter почав дуже явно урізати охоплення аудиторії українськими офіційними акаунтами. На думку Подоляка, Ілон Маск почав допомагати російській пропаганді.

Це підтвердилося після того, як Маск опублікував вихідний код алгоритму рекомендацій Twitter. Проаналізувавши його було виявлено, що присвячені Україні твіти мають знижений рейтинг - тобто користувачі з меншою вірогідністю побачать їх у своїй стрічці.

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