З оновленням в додатку з'явилися нові елементи для управління контентом акаунта.

Instagram зробив доступними нові функції управління обліковим записом.

Про це йдеться у блозі соцмережі.

З оновленням у всіх користувачів мав запрацювати інтерфейс "Ваші дії". Там серед іншого можна легко отримати доступ до своїх старих публікацій, водобайок та іншого контенту, використовуючи фільтр "від старих до нових", щоб відредагувати їх або видалити.

"Тепер люди зможуть масово керувати (видаляти, архівувати) своїм контентом (постами, історіями, IGTV, Reels) та взаємодіями (коментарями, лайками, реакціями на стікери в історіях тощо). Крім того, люди зможуть сортувати і фільтрувати свій контент та взаємодії за датою, а також знаходити коментарі, лайки і відповіді на історії за певні відрізки часу - і все це в одному місці", - йдеться в пості.

Пункт "Ваші дії" розташовано у випадаючому меню у правому верхньому куті на сторінці користувача.

Крім того, Instagram додав ще кілька нових функцій, зокрема, "Перевірку безпеки". Раніше її проходили лише користувачі, чиї облікові записи було зламано, а тепер вона доступна всім охочим через відповідний пункт меню: "Налаштування" > "Безпека" > "Перевірка безпеки".

Також тепер усі користувачі можуть стежити за статусом свого облікового запису: "Налаштування" > "Акаунт" > "Статус акаунта". Ця функція покаже, коли опублікований на сторінці контент визнавався забороненим у соцмережі, як це відбилося на можливостях акаунта і що можна зробити, аби виправити ситуацію.

Крім того, Instagram тестує можливість відновлення доступу до облікового запису за допомогою друга.

Раніше УНІАН писав, що Instagram тестує функцію платних підписок.

Також у соцмережу повернули хронологічну стрічку постів.

Вас також можуть зацікавити новини: