За допомогою підписок користувачі мережі зможуть отримувати передбачуваний дохід.

Instagram офіційно запустив тестування функції платних підписок.

Про це оголосив глава соцмережі Адам Моссер у Twitter.

На цей час функція доступна лише невеликій групі американських блогерів. Серед них – співак Alan Chikin Chow, художник Дон Аллен Стівенсон та баскетболістка Седона Прінс.

За словами Моссера, підписка – один з кращих способів отримати передбачуваний дохід:

"Цей спосіб не залежить від ваших кар'єрних досягнень. Творці роблять те, що вони робили і при цьому заробляють на життя".

У підсумку Instagram додав три типи підписок:

Stories – ексклюзивний доступ до контенту в сторіс;

Lives – блогери зможуть обмежувати аудиторію прямих трансляцій;

Badges – віртуальні значки, одержувані передплатниками, які будуть висвітлюватися в коментарях під публікаціями.

Варто відзначити, що аналітики помітили, що Instagram працює над впровадженням нової функції ще в листопаді 2021-го. На сторінці додатка в AppStore в розділі "Вбудовані покупки" тоді з'явився набір товарів "Instagram Subscriptions" ("Підписки в Instagram").

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