Щоб не засмічувати особисті повідомлення реакціями.

До Дня святого Валентина соцмережа Instagram запустила нову функцію Private Story Likes. Тепер можна ставити лайки "Історіям", які не будуть відправлятися в особисті повідомлення і засмічувати листування, як це було раніше.

Відповідна іконка ♡ з'явилася в правому нижньому кутку. Після натискання автор отримує повідомлення, що його сторіз сподобалася користувачеві.

При цьому у "Історій" не буде лічильника лайків – вони будуть видні тільки автору. Це відрізняється від підходу, який соцмережа обрала для основних постів користувачів. Instagram ще з 2019 року тестувала приховування кількості "лайків" в основній стрічці, перш ніж прийняти рішення залишити їх включеними за замовчуванням та дозволити користувачі самостійно приховувати їх.

Оновлення поширюється поступово: якщо вам вона ще недоступна, доведеться трохи почекати. З початку 2022 року в Instagram вже встигли повернути хронологічну стрічку постів та дозволили користувачам змінювати порядок постів у сітці профілю.

Раніше УНІАН вже писав, що Facebook і Instagram можуть перестати працювати в Україні та Європі. Все через суперечку про місце зберігання персональних даних користувачів – європейські закони вимагають, щоб вони зберігалися (і оброблялися) виключно на європейських серверах.

Паралельно у світі стрімко набирає популярність нова соцмережа Locket. Акцент у ній робиться на фотографіях, але, на відміну від того ж інстаграму, там немає стрічки у звичному її розумінні: всі фото відображаються у віджеті, а замість десятків друзів можна додати лише п'ять осіб зі списку контактів.

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