Одна з них мала загальне навантаження у 580 мільйонів запитів на сервіс.

Монобанк відбиває чергову хвилю DDoS-атак, вони йдуть безперервно. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

"Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос. Я хочу сказати велике спасибі нашій ІТ-команді, яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури", - написав він.

Гороховський додав, що поки писав свій пост, то почалася нова хвиля атак. "Стоїмо", - додав він.

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Атаки на українські банки: останні новини

Нагадаємо, що 15 лютого 2022 року, незадовго до початку повномасштабної війни, сталися серйозні DDoS-атаки на додатки "Приватбанку" та "Ощадбанку", а також сайти Міністерства борони і Збройних сил України.

У грудні минулого року, під час кібератаки на українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", у "Моно" також повідомляли про масовану DDoS-атаку. Об'єктами атаки стали точки входу на Amazon.

Нагадаємо, що вчора Гороховський вже повідомляв про найпотужнішу DDoS- атаку за весь час. Під час другої хвилі фіксували 50 мільйонів запитів.

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