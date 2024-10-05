Відеохостинг планують "вшити" в базовий додаток.

Месенджер Telegram має намір запустити власний відеохостинг на зразок Youtube. Адміністрація платформи навіть оголосила конкурс на створення відеоплеєра, який можна інтегрувати в додаток.

"Telegram оголошує новий конкурс для розробників під iOS. Призовий фонд: 50 000$. Термін здачі робіт: 25 жовтня, 23:59 за дубайським часом (UTC+4). Оголошення підсумків: листопад 2024 року", - ідеться в повідомленні.

За задумом, плеєр повинен буде працювати як із відеороликами, так і з аудіодоріжками. Очікується, що спершу нову функцію додадуть у застосунок Telegram для пристроїв на iOS. Пізніше вона з'явиться на пристроях з Android і комп'ютерах.

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Як писав УНІАН, відеохостинг YouTube вирішив збільшити тривалість роликів у розділі Shorts. З 15 жовтня автори контенту зможуть записувати і публікувати "шортси" тривалістю до 3 хвилин замість 1 хвилини зараз.

Також ми розповідали, що в YouTube разом із лайками з'явилася кнопка "Хайп". У чомусь вона нагадує "Тренди", але зосереджена на невеликих каналах і на тому, що люди рекомендують, а не просто дивляться.

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