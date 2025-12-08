У Telegram з'явився вхід без SMS-кодів та паролів: як додати 'ключ доступу'

Достатньо підтвердити особу за допомогою Face ID або сканеру пальця

У додатку Telegram для Android і iOS з'явилася нова корисна функція. Тепер можна увійти в акаунт через Face ID або сканер відбитків пальця.

У разі використання ключів доступу (Passkey) від користувача не потрібне введення паролів і одноразових SMS-кодів – вони зберігаються на самому пристрої, в застосунках менеджерів паролів. Наприклад, можна використовувати 1Password, варіанти від Google, Apple, Samsung тощо.

Як додати "Ключ доступу" в Telegram

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть у розділ "Конфіденційність" → "Ключ доступу".

Виберіть бажаний менеджер паролів і створіть пін-код.

Тепер під час авторизації в обліковий запис Telegram попросить вибрати відповідний ключ (якщо у вас кілька номерів) і підтвердити особистість Face ID, відбитком пальця або кодом-паролем від пристрою.

Оновлення вже з'явилося в стабільній версії Telegram для Android і iOS – щоб "ключі доступу" запрацювали, потрібно оновити додаток до актуальної версії в Google Play або App Store.

З одним із нещодавніх оновлень в Telegram з'явилася можливість додавати музику собі в профіль. Вона відображається під аватаркою як "статус" і може бути видна всім контактам.

Тим часом у WhatsApp нещодавно додали надійний захист чатів за допомогою біометрії. Тепер замість довгих паролів можна використовувати відбиток пальця, сканування обличчя або пароль блокування екрана.

