Воно зареєстроване під назвою "Старлінк Юкрейн".

В Україні зареєстрували представництво Starlink під назвою "Старлінк Юкрейн".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!", - йдеться в повідомленні.

Starlink в Україні: що відомо

Starlink - це проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Як повідомляв УНІАН, на період воєнного стану в Україні дозволяється використання супутникового інтернету Starlink усім охочим. Зокрема, Мінцифри роздає супутниковий інтернет від Ілона Маска на Чернігівщині.

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