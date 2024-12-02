До списку потрапили гаджети, які не отримали оновлення до iOS 15.1.

Месенджер WhatsApp скоро відключить частину смартфонів Apple – застосунок перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які не люблять змінювати свої телефони.

Наразі WhatsApp підтримує iPhone з iOS 12 і більш свіжими версіями ОС. З 5 травня 2025 року для запуску застосунку потрібен буде смартфон на базі iOS 15.1 або новіше, пише PhoneArena.

Це означає, що користувачі iPhone 5s, iPhone 6 і 6 Plus втратять доступ до месенджера, тому що їхні смартфони не підтримують актуальні версії iOS. Розробники радять власникам старих айфонів зробити резервну копію і відновити її на новому девайсі, який підтримує WhatsApp.

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Якщо ви все ще користуєтеся одним із вищезазначених телефонів і хочете залишитися на iOS, вам, можливо, варто дочекатися iPhone SE 4, який, за чутками, вийде в березні 2025 року.

Очікується, що нове покоління iPhone SE попрощається з Touch ID і отримає дисплей з вирізом для Face ID і 6.1-дюймовою OLED-панеллю iPhone 14. Крім того, телефон підтримуватиме ШІ-пакет Apple Intelligence, а роздільна здатність камери зросте з 12 до 48 мегапікселів. Очікувана ціна iPhone SE 4 – у діапазоні від 459 до 499 доларів.

Раніше розробники WhatsApp додали у свій месенджер розшифровку голосових повідомлень у текст. Аналогічна функція існує і в Telegram, але повноцінно доступна тільки в преміумі.

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