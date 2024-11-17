У WhatsApp з'явилася нова функція – користувачі чекали на неї багато років

Месенджер існує з 2009 року, але тільки зараз додав функцію, що дає змогу зберігати чернетки повідомлень.

У найпопулярнішому месенджері у світі з'явилася функція, що дає змогу зберігати чернетки повідомлень. WhatsApp існує з 2009 року, але дотепер у ньому не можна було набрати повідомлення і продовжити пізніше.

Тепер, коли користувач починає писати повідомлення, але не відправляє його, біля чату з'явиться мітка "Чернетка". При цьому такі повідомлення відображатимуться у верхній частині списку чатів, щоб користувачі могли швидко їх знайти, пише Engadget.

Оновлення вже вийшло в App Store і Google Play, але у когось може з'явиться не відразу, а протягом двох-трьох днів. Функція доповнює останні нововведення WhatsApp, включно з власною книгою контактів і можливістю створення кастомних списків для організації чатів.

Відео дня

Пізніше у WhatsApp з'явиться нова кросплатформна функція, яка дасть змогу надсилати повідомлення в Telegram та інші месенджери. Це нововведення пов'язане з набранням чинності нових законів Євросоюзу, які зобов'язують впровадити сумісність різних застосунків для спілкувань.

А в майбутньому обіцяють додати ще підтримку аудіо- та відеодзвінків між користувачами різних месенджерів, що зробить спілкування ще більш універсальним і зручним.

Що стосується конкуруючого Telegram, то месенджер Дурова став ще ближчим до YouTube – відеоплеєр отримав можливість вибору якості відео під час відтворення в каналах. А ще фото і відео тепер можна прикріплювати після надсилання повідомлення.

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